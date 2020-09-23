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    Berrak Tüzünataç: Her şey yolunda

    Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2020 - 08:24
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    Berrak Tüzünataç: Her şey yolunda

    Oyuncu Berrak Tüzünataç ve yakın arkadaşı Özge Özpirinçci, önceki akşam Bebek'te görüntülendi.

    Bir mekanda arkadaşları ile bir araya gelip yemek yiyen Berrak Tüzünataç ile Özge Özpirinçci, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı.

    "HER ŞEY OLUNDA"

    Oyuncu Ali Yörenç ile aşk yaşayan Tüzünataç, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Oyuncu, "Her şey yolunda, gayet iyiyiz. Bizi hep görebilirsiniz" dedi.

    Berrak Tüzünataç ile ünlü senarist Ece Yörenç’in oğlu Ali Yörenç’in, Çeşme’de yakınlaştığı iddia edilmiş, taraflar sessiz kalmıştı. Çift,  Marmaris’te kaldıkları otelin şezlongunda tatilciler tarafından böyle görüntülenmişti.

    Bu görüntüler sonrası Ali Yörenç ile aşk yaşadığını duyuran Tüzünataç, sevgilisiyle pozunu ‘absolutely’ yani ‘kesinlikle’ yazan notla paylaşmıştı.

    Berrak Tüzünataç: Her şey yolunda #1

    Berrak Tüzünataç: Her şey yolunda #2

    Berrak Tüzünataç: Her şey yolunda #3

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