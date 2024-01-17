Berrak Tüzünataç ilginç kıyafetiyle dans şov! Kalça detayına yorum yağdı

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, geçtiğimiz aylarda bir derginin kapağında yer almış ve samimi açıklamalarda bulunmuştu.
Çocukluk hayali sorulan Berrak Tüzünataç, dansöz olmak istediğini söylemişti.
"Dansöz olmak istiyormuşum"
37 yaşındaki oyuncu, "Dansöz olmak istiyormuşum. Bu kararım pek teşvik edilmemiş olacak ki ilkokulda bilim kadını olmak istediğimi beyan etmişim bir anket defterinde. Sonuç olarak oyuncu oldum. Buyurun size tatlı, kısa bir fıkra" demişti.
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan oyuncu, son paylaştığı video ile gündem oldu.
Tulum ve dans yorum aldı
Dantel tulumuyla dans eden ve kalça şovu yapan Berrak Tüzünataç herkesi şaşırttı. Ünlü oyuncunun tulumundaki göğüs ve kalça kısmındaki detayla dikkat çekti.
"Kalçan nerede?"
Sıfır beden olan Tüzünataç'a bazı takipçileri "Kalçan nerede?" diye sordu.
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