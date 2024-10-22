Berrak Tüzünataç kısa saç denedi! Pozlarına yorum yağdı

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Geçtiğimiz hafta bir dergi için kamera karşısına geçen başarılı ve güzel oyuncu Berrak Tüzünataç, sarışın halleriyle herkesi şaşırtmıştı.

KISA SAÇLI HALİNE DE YORUM YAĞDI

Yayınladığı karelerle dikkat çeken takipçileri tarafından adeta yorum yağmuruna tutulan güzel oyuncu, şimdi de kısa bir peruk takıp kameralara poz verdi.

Verdiği pozları aktif olduğu sosyal medya hesabından yayınlayan Tüzünataç, bu defa takipçilerini ikiye böldü.

Transparan bluzüyle tarzını tamamlayan ünlü isim, göğüs uçlarını kapatmayı tercih etti. Ünlü oyuncuya "Sansüre hayır" yorumları yağdı.