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    Berrak Tüzünataç: Mutlu olmak istiyorum

    Berrak Tüzünataç, hakkında çıkan aşk haberlerine cevap verdi.
    • Haber Merkezi
    • 03.09.2020 - 09:04
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    Berrak Tüzünataç: Mutlu olmak istiyorum

    Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, arkadaşı Burcu Esmersoy’un eski eşi Berk Suyabatmaz’la ilişkisi bittikten sonra Ali Yörenç’le yeni bir aşka yelken açtı.

    YİNE ARKADAŞININ AŞKI ÇIKTI

    Ancak Tüzünataç, sevgilisi Ali Yörenç’in, arkadaşı Dolunay Soysert’le daha önce ilişki yaşadığı ortaya çıkınca eleştirilere maruz kaldı.

    Bu haberlere sinirlenen oyuncu, sosyal medyasında şu açıklamayı yaptı:

    "YORULDUM"

    “19 yaşımdan beri bütün hayatımı, büyüme sürecimi, benim açığımı bulmaya yoksa da herhangi bir anımı manipüle edip açıkmış gibi göstermeye çalışan bir orduya karşı geçirmişim gibi hissediyorum ve gerçekten yoruldum.

    ‘MUTLU OLMAK İSTİYORUM’

    Herkes gibi mutlu olmak ve dilediğim biçimde hayatımı yaşamak istiyorum. Çocuk denilebilecek bir yaştan beri bunun için çalışıyorum.

    Benim hayatım, kariyerim, ilişkilerim ve sevdiklerim siz yıllardır üstünde tepinesiniz diye yok. Artık rahat bırakın beni.”

    Berrak Tüzünataç: Mutlu olmak istiyorum #1

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