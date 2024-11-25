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Birçok fenomen olmuş dizi ve film de rol alan ekranların güzel kadınlarından Berrak Tüzünataç, önceki gün bir arkadaşının yanına yetişmeye çalışırken Arnavutköy, sokaklarında objektiflere yansıdı.

Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Tüzünataç, özel hayatıyla ilgili itiraflarda bulundu.

Uzun süredir kimseyle hayatında kimse olmayan Tüzünataç, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu:

"AMA BU BENİM TERCİHİM"