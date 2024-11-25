Haber Merkezi
Birçok fenomen olmuş dizi ve film de rol alan ekranların güzel kadınlarından Berrak Tüzünataç, önceki gün bir arkadaşının yanına yetişmeye çalışırken Arnavutköy, sokaklarında objektiflere yansıdı.
Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Tüzünataç, özel hayatıyla ilgili itiraflarda bulundu.
Uzun süredir kimseyle hayatında kimse olmayan Tüzünataç, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu:
"AMA BU BENİM TERCİHİM"
“Hayatımda kimse yok. Ama bu benim tercihim. Beni yalnız bırakmıyorlar demeyin, bu tamamen bilinçli bir karar. Şimdi ince eleyip sık dokuyorum, bir süre önce hiç böyle değildim ama artık dikkatli olmam gerekiyor. Malzemeyi de aldınız, daha ne olsun”
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