Berrak Tüzünataç sezonu açtı

Berrak Tüzünataç, yeni sevgilisi Uraz Kaygılaroğlu’nun evinin balkonunda güneşlendi.

Oyuncu Berrak Tüzünataç ile meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu’nun aşk yaşadıkları iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz hafta ilk kez Kadıköy'de görüntülenen ikilinin aşkı tüm hızıyla devam ediyor.

HAFTA SONU URAZ'DA KALDI

Meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşamaya başlayan Berrak Tüzünataç, hafta sonunu sevgilisinin Kadıköy'deki deniz manzaralı evinde geçirdi.

BEYAZ BİKİNİSİNİ DE YANINDA GÖTÜRDÜ

Sıcak havanın da etkisiyle kendisini 33 yaşındaki sevgilisinin balkonuna atan güzel oyuncu, sosyal medya hesabından beyaz bikinili pozunu paylaştı.

"SEZONU AÇIYORUM"

Instagram gönderisine "Sezonu açıyorum" notunu ekleyen 36 yaşındaki Berrak Tüzünataç, yazı andıran sıcak havada bol bol D vitamini depoladı.

BERRAK'A AŞIK OLDU

Uraz Kaygılaroğlu, Instagram hesabından 'Uyanmam' adlı şarkıyı paylaşmış ve Berrak Tüzünataç'ı etiketlemişti. Şarkının sözleri ise şöyle: "Bir düş gördüm, sen ben vardık, gamsız bomboş hovardaydık. Telaş korku, bilen yoktu. Sevişmek tek derdimiz oldu..."

2019 yılında Melis İşiten ile yollarını ayrılan ve adı pek çok kez isimle anılan Uraz Kaygılaroğlu'nun bu hareketi, sosyal medyada 'ilan-ı aşk' olarak algılandı.