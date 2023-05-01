Berrak Tüzünataç, yaz sezonunu açtı
ensonhaber.com

Ekranların güzel ve başarılı oyuncularından Berrak Tüzünataç, aktif kullandığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaz sezonunu açtı.

Doğal güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakan Berrak Tüzünataç, yoğun iş temposunun ardından Bodrum’da yapıyor. Ünlü oyuncunun renkli bikinisiyle yaptığı paylaşım oldukça beğenildi.

Atletik Berrak

Asıl adı Birsen olan oyuncunun Instagram'da 512 bin takipçisi bulunuyor. Ünlü güzel, atletik vücuduyla da oldukça dikkat çekti.

Berrak Tüzünataç, yaz sezonunu açtı
Berrak Tüzünataç, yaz sezonunu açtı
Berrak Tüzünataç, yaz sezonunu açtı