Berrak Tüzünataç'ın 40 yaş partisi! Ünlüler akın etti

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Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da çok konuşulan asi güzellerden Berrak Tüzünataç, bir yaşına daha girdi.

40. yaşına giren ünlü oyuncu, büyük bir parti verdi.

Güzel oyuncu, kendisi gibi ünlü olan yakın arkadaşları Edis, Oğulcan Engin, Özge Özpirinçci ve eşi Burak Yamantürk'ün de olduğu grupla bir araya geldi.

"DAHA ATEŞLİ"

Tüzünataç'ın pastasının üzerindeki yazı dikkat çekti. "Her zamankinden daha olgun, daha akıllı ve daha ateşli" yazısı gündem oldu.

Pantolon ve dekolteli büstiyer giyen Tüzünataç, doğum günü karelerini de sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.

Fotoğrafları, "Sonu çokomelli. Neyse ki dostlarımı 40’ı kutlayacağım ve abartacağım konusunda uyarmıştım. Sözümü de tuttum. Sizi çok seviyorum, her şey için teşekkür ederim." notuyla paylaştı.