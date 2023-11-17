Berrak Tüzünataç'ın paylaştığı iddialı pozları beğeni yağmuruna tutuldu Bir süredir televizyon ekranlarından uzak olan ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, transparan tarzıyla gündem oldu.

ensonhaber.com

Güzel oyuncu Berrak Tüzünataç, son olarak, başrollerini Çağatay Ulusoy, Şifanur Gül ve Salih Bademci'nin paylaştığı Netflix dizisi Terzi'nin ikinci sezonunda rol almıştı.

Tüzünataç, dizide Çağatay Ulusoy ile sevişme sahneleriyle çok konuşulmuştu.

Berrak'ın davet tarzı

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü isim, bu defa davet tarzıyla dikkat çekti.

İddialı pozlarını peş peşe paylaşan Tüzünataç'ın cesur pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

'Geleneksel glam günü'

Güzel oyuncunun 'Geleneksel glam günü' notu ile paylaştığı gönderisine; 'Çok güzelsin', 'Bizi öldürdün'' gibi yorumlar yapıldı.