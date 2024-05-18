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Didem Soydan ve Berrak Tüzünataç, geçtiğimiz günlerde bir davette bir araya geldi.
Didem Soydan, davette giydiği dekolteli elbisesiyle adeta geceye damga vurdu.
Berrak Tüzünataç gözlerini alamadı
Her fırsatta yakın arkadaşı Didem Soydan’a övgü dolu sözler söyleyen Berrak Tüzünataç, arkadaşıyla birlikte çekilmiş esprili bir fotoğrafı paylaştı.
Didem Soydan’a kıskanç bakışlar attığı fotoğrafı, Hollywood yıldızları Sofia Loren ve Jayne Mansfield’ın efsane karesine benzeterek “Benim nazarım değmez. Temiz kalple baktım.” diyerek paylaştı.
Yakın arkadaşı Soydan’dan yanıt gecikmedi
“Didem Soydan ise "Çünkü sen ana kraliçesin.” dedi. İkilinin fotoğrafı, oyuncunun Instagram takipçileri tarafından da büyük beğeni aldı.
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