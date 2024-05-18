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Berrak Tüzünataç'tan Didem Soydan'a "Benim nazarım değmez"

Berrak Tüzünataç'tan Didem Soydan'a "Benim nazarım değmez" Önceki gün katıldıkları bir davette yan yana gelen Berrak Tüzünataç ve manken Didem Soydan, sosyal medyada gündem oldu.