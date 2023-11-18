Berrak Tüzünataç'tan geleneksel glam pozu geldi: Çok zayıfsın biraz yemek ye Güzel isimlerden Berrak Tüzünataç, sosyal medya hesabından paylaştığı son pozlarıyla hayranlarının beğenisini kazandı.

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Türk televizyonlarının en beğenilen oyuncularından olan Berrak Tüzünataç, sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle hayranlarından kopmayan Tüzünataç, uzun zamandır ise ekranlardan uzak.

Güzel ismin yeniden ne zaman ekranlara döneceği tartışma konusu olurken, son pozlar ise gündem oldu.

Sosyal medyadan olay pozlar

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü isim, bu defa davet tarzıyla dikkat çekti.

İddialı pozlarını peş peşe paylaşan Tüzünataç'ın cesur pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Güzel oyuncunun 'Geleneksel glam günü' notu ile paylaştığı gönderisine; 'Çok güzelsin', 'Bizi öldürdün'' gibi yorumlar yapıldı.