Berrak Tüzünataç hayranlarını şaşırttı! Paylaşımına bakın ne yazdı... Sosyal medya hesabından eğlenceli paylaşımlar yapan Berrak Tüzünataç, hikaye kısmından yaptığı son paylaşımla hayranlarını krize soktu.

ensonhaber.com

Berrak Tüzünataç, sosyal medyanın en eğlenceli isimleri arasında yer alıyor.

Sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ile herkesi büyüleyen isim, güldürmeyi de ihmal etmiyor.

Tüzünataç bu defa ise en yakın arkadaşı Burak Yamantürk'ün doğum gününe katıldı.

Burada peş peşe paylaşımlar yapan Tüzünataç'ın son karesi ise herkesi bir kez daha güldürdü.

2024'e seslendi

Özge Özpirinçci'nin eşi Burak Yamantürk'ün doğum gününde boy gösteren Berrak Tüzünataç, şomine önünde çektirdiği bir karesini yayınladı.

Tüzünataç karesine "Bit artık 2024" notunu düştü. Oyuncunun karesini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Tüzünataç'a "Ne ara bıktın daha yeni girdik" diye soran hayranları oldu.