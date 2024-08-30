Bertuğ Özgür Yıldırım ile Ala Tokel ayrıldı Milli futbolcu Bertuğ Özgür Yıldırım ile ayrılan Ala Tokel, Yıldırım'ı telefon ve sosyal medyadan engellediğini açıkladı.

Haber Merkezi

Fransa'nın Rennes kulübünde oynayan 21 yaşındaki milli futbolcu Bertuğ Özgür gönlünü, kendisinden 8 yaş büyük olan sosyal medya fenomeni Ala Tokel'e kaptırdı.

Evlenecekleri gündeme gelen ikilinin aşkına nazar değdi ve ayrıldıkları öğrenildi.

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Sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi bırakan ikiliden Ala Tokel, imalı bir mesaj yayımladı; "Buradan da engellendin koçum." ifadelerini kullandı.

YÜZÜK TAKMIŞLARDI

Ala Tokel, bir açıklamasında; "Evlendiğim kişi umuyorum Bertuğ olur" demiş, parmaklarına eş yüzük takmışlardı. Nişanlandıklarının sanılması üzerine Tokel; "Yüzük beraberliğimizin ve aşkımızın simgesi olarak taktık, aile arasında bir şey değil" diyerek nişanlanmadıklarını dile getirmişti.