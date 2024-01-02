Beş kez göğüslerini büyüten ünlü model Blac Chyna, bu sefer küçülttü Geçtiğimiz sene vücuduna yaptırdığı tüm silikonlardan kurtulma kararı alan Blac Chyna, son ameliyatını anlattı.

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Reality şov yıldızı Blac Chyna, yıllardır estetik yaptırıyor.

Yaptırdığı estetiklerle sürekli gündem olan ünlü yıldız, son olarak defalarca büyüttüğü göğüslerini küçültmek istedi. Blac Chyna, bu sefer ameliyat sonrası yaşadığı sıkıntıları anlattı.

Daha önce beş kez göğüs büyütme estetiği yaptıran model, küçültme ameliyatının ardından bazı sonunlar yaşadığını açıkladı.

Instagram hesabından konuyla ilgili bir video yayınlayan iki çocuk annesi ünlü isim, "Göğüslerim hakkında hızlı bir hikaye zamanı" dedi ve şöyle devam etti:

"Sahte görünümden sıkıldım"

"Bu yılın başlarında, 'Biliyor musunuz, göğüs silikonlarımı çıkartmak istiyorum. Sahte görünümden sıkıldım, vücudum için çok büyükler, çerçevem için çok büyükler ve artık bir insan olarak bana uymuyorlar' dedim.

"Acı veriyor"

Doktorum, göğüslerimi benim istediğimden biraz daha fazla küçültmemizi söyledi. Ve olabilecek en kötü şeylerden biri oldu: Göğüslerimden biri kapsüllendi. Bu gerçekten çok acı veriyor.

Kapsüllenme, göğüs implantının etrafında kalın ve sert bir yara dokusu oluşması ve bu dokunun implantının etrafında sıkı bir şekilde kavrayarak ağrı ve rahatsızlığa neden olması olarak açıklanıyor."