Beşiktaş Stadyumu'nda konser verecek! İşte Ajda Pekkan'ın Stadyum konserinde kazanacağı ücret Kariyerinde ilk kez stadyum konseri verecek olan Ajda Pekkan, aylar önce hazırlıklara başladı. Süperstar'ın kazanacağı ücret de belli oldu.

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78 yaşındaki Türk pop müzğinin Süperstar Ajda Pekkan, 12 Haziran'da Beşiktaş Stadyumu'nda büyük bir konsere imza atacak.

Sahnesi için aylardır özel bir hazırlık içinde olan Pekkan'a, sahnede 13 yıldız eşlik edecek.

Süperstar'a eşlik edecek isimler

Süperstar'a; Selda Bağcan, Nilüfer, Mazhar Alanson, Fuat Güner, Işın Karaca, Hande Yener, Sıla, Cem Adrian, Mabel Matiz, Mert Demir, Semicenk, Motive, Norm Ender ve Dolapdere Big Bang eşlik edecek.

Aramızda Kalsın'ın haberine göre; Ajda Pekkan'ın 12 Haziran'da Beşiktaş Stadyomu'nda vereceği dev konser öncesi ayrıntıları şöyle:

Konser diyeti

Süperstar, bu konser için sıkı bir diyete girdi ve bir buçuk ayda 3 kilo verdi.

4-5 kostüm giyecek

Süperstar'ın konser için kıyafetleri özel olacak. Pekkan'a 4-5 kostüm hazırlanıyor.

8.5 milyon TL cepte

Aksesuarlar ve ayakkabılarla birlikte bu kostümlerin fiyatının 450 ile 500 bin TL arasında olduğu iddia edildi. En ucuzu 700 lira, en pahalısı 15 bin lira olan biletlerin yarısı şimdiden satıldı. Pekkan, bu konserden 8.5 milyon kazanacak.