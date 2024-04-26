Beşinci kez baba olmaya hazırlanan Tolga Karel'den aşk pozu geldi Yaprak Dökümü dizisinde hayat verdiği Oğuz karakteri ile hafızalara kazınan Tolga Karel, hamile eşi Sarah Scott ile pozlarını paylaştı.

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Türkiye'deki ünlü hayatının en zirve noktasında Tolga Karel, kariyerinin zirvesindeyken her şeyi bırakıp Amerika'ya yerleşmişti.

Oyunculuğu bırakan ve tır şoförü olan Karel, kendine başka bir hayat kurdu.

Bu süreçte üç çocuğu olan Tolga Karel, henüz bebekken bırakıp gittiği oğlu Cihangir ile ise hiç görüşmüyor.

"Oğlum babasını tanımıyor"

Hatta Tolga Karel'in eski eşi Günay Musayeva, yaptığı bir açıklamada "Oğlum babasını tanımıyor. Cihangir babasına dair hiçbir şey bilmiyor. O yüzden adını da görüntüsünü de bilmiyor." demişti.

5. kez baba olacak

Tolga Karel'den son olarak yeni bebek haberi geldi. Ünlü ismin 5. kez baba olacağı ortaya çıktı.

Karel, son olarak sosyal medya hesabından hamile eşi Sarah Scott'un yeni yaşını romantik sözlerle kutladı:

"Harika yıllar olsun"

Yaş senin için sadece bir rakam, doğum günün kutlu olsun bir yıl daha gençleşelim. Önümüzde daha nice harika yıllar olsun. Sen paha biçilemezsin ve hayatın bir nimetisin, doğum günün kutlu olsun güzel eşim ve şimdiye kadarki en şefkatli annenin doğum günü kutlu olsun!"