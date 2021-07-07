Best Model Türkiye 2021 seçmelerinde dikkat çeken görüntüler

Best Model of Turkey 2021 final elemelerinde yarışmacıları seçme görüntüleri sosyal medyada alay konusu oldu.

İlki 1988 yılında gerçekleşen, bu yıl 34’üncüsü düzenlenecek olan Best Model Türkiye 2021 final elemeleri İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi.

GÖRÜNTÜLER ALAY KONUSU OLDU

Sosyal medyada paylaşılan seçme görüntüleri ise mizah konusu oldu. Söz konusu fotoğraflarda; kadın adaylar arkada ayakta, erkeklerin ise sıkış sıkış halde yerde çömelmiş görüntüleri dikkat çekti.

Ünlü ve zengin olmak için yarışmaya katılan gençlerin bu halleri sosyal medyada çok sayıda yorum aldı. Kullanıcılar, Twitter'da yazdıkları mesajlarla şaşkınlıklarını ve tepkilerini dile getirdi.

ÜNLÜLER BU YARIŞMADAN ÇIKMA

Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu ve Çağatay Ulusoy gibi isimler bu yarışmada derece yaparak isimlerini duyurmuştu.