Beste Acar: Babam yattığı yerde huzurlu değil

Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, 2019 yılında müzisyen Alper Kömürcü ile nikah masasına oturan babasının eski eşi İpek Açar'a tepki göstermeye devam ediyor.

2015 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar ile eski eşi İpek Acar arasındaki miras kavgası bitmek bilmiyor.

KAVGA DEVAM EDİYOR

Beste Açar, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla; evlenmesine rağmen soyadını kullanan babasının eski eşi İpek Açar'a sitem etmişti. "Babamla bağlantı kurdum." diyen Beste Açar'ın bu açıklamalarının ardından İpek Açar sessizliğini bozmuş ve "Artık çok yoruldum, bana yapılan bu şiddeti de esefle kınıyorum. Öbür dünyada olan babamla konuştum ve mesajlarını iletiyorum diye şuursuz bir açıklama yapan şahsa son sözüm, Türkiye Cumhuriyeti’nin bana verdiği yeni kimlikte de olduğu gibi ölene kadar evladımla aynı soyadını taşıyacağım!" demişti. Bunun üzerine Beste Açar'dan yeni bir paylaşım geldi.

İpek Açar'ın bu sözlerinin ardından babasının mezarı başında çekilen karesini yayınlayan Beste Açar, şu açıklamayı yaptı:

"BABAMI SERBEST BIRAK"

"Esefle de babam seni kınıyor. Olayların içinden sıyrılmak için kaç kişi bu açıklamayı yazdınız onu da biliyorum. Kılıf bu sefer uymuyor ne yazık ki. Paylaşımlarında sevgi altında sevgisizlik… Çok yazık. Açıklamamın 'Şuursuz açıklama olduğundan bahseden ipek Tüter Kömürcü Hanım'a cevabım. Babam yattığı yerde huzurlu değil. İnançlarına ve fikirlerine yaptığın saygısızlık için asla durmayacağım. Lütfen babamızı serbest bırak…

Babama saygı ve yaşatmak için kullandığını söylediğin soyadını kullanmana asla babamın izin vermeyeceğini en iyi bilenlerden olduğu halde inat etmenin altındaki nedeni ben çok iyi biliyorum. Babam senin babacığın gibi bir meslek grubunda olsaydı da yeniden evlendiğinde kullanır mıydın?

"SES KAYITLARI VAR"

Gömeç'teki evin masraflarına gelince orada eve bakan Nihat Bey, babamın avukatı ve muhasebecisinin bu zamana tüm giderlerini payım olan 8/3 bölümünü ödediğimin faturaları ve avukatlarımızın yıllardır yazdığı bilgi mailleri ve senin de olduğun grubumuz var. Orada kimlerin kaldığının görüntü ve ses kayıtları var bu önemli değil zaten sen biliyorsun.

"KENDİN OL"

Eve bulduğum alıcıları da parayı çok az bulduğunuz için geri çeviren siz İpek Tüter Kömürcü…Son konuşmamızda dedim ki yarın son günün olduğunu bilsen bu paraya satar mıydın? 'Evet' demiştin ancak bir şeyleri yapmak için ölmek gerekmiyor…Babam da her şeyini bırakıp gitti sen de ben de öyle gideceğiz. Profesyonelce yaklaşmaktan vazgeçip sizi kendiniz olmaya davet ediyorum.

Yalan söylemek kendini inkar etmektir. Hodri meydan. İpek Açar’ı hesabından da hayatından da Sil gitsin. Büyük usta için. Kendin neysen onlarla kal."











