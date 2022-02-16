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    Beste Açar ile Oksal Erev ayrıldı

    Beste Açar, 2 Şubat'ta evleneceği deprem tahmin uzmanı Oksal Erev ile nikah tarihini ertelemiş sonra da ayrılmıştı.
    • Haber Merkezi
    • 16.02.2022 - 07:15
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    Beste Açar ile Oksal Erev ayrıldı

    Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Oksal Erev'den ayrıldı.

    Açar, basında çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.

    "ŞİDDET SADECE KUVVET UYGULAYARAK OLMAZ"

    "Daha fazla bu konuyla bir gündem oluşturmak niyetinde değilim. Şu anda yaşadığımız dünyada ilgilenilmesi,merak edilmesi ,araştırılması ve yapılması gereken çok ama çok mühim şeyler var" diyen Beste Açar psikolojik şiddet gördüğünü iddia etti: "İnsana şiddet sadece kuvvet kullanarak olmaz. Son 3 ay içinde yaşadığım tutarsız, öfke kontrolsüz duygu durumları şahsıma haddini aşan müdahaleler neticesinde eskiden arkadaşım olan kişiyle 10.02.2022 tarihinden itibaren ilişkim kalmamıştır."

    Beste Açar ile Oksal Erev ayrıldı #1

    Beste Açar ile Oksal Erev ayrıldı #2

    Beste Açar ile Oksal Erev ayrıldı #3


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