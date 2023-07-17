Bestemsu Özdemir ile Burak Deniz beraber eğlendi
ensonhaber.com

Önceki akşam Türkbükü’ndeki bir mekanda davet vardı. Konuklar arasında yer alan Burak Deniz ile Bestemsu Özdemir’in gece boyunca birbirinden ayrılmaması ve sürekli sohbet etmesi çok konuşuldu.

Bestemsu Özdemir ile Burak Deniz beraber eğlendi

Yazı Ege sahillerinde geçiren birçok ünlü isim, Bodrum’da tatil yapıyor. Önceki akşam Türkbükü’ndeki bir mekanda bir moda markasının daveti yapıldı.

Bestemsu Özdemir ile Burak Deniz beraber eğlendi

Konuklar arasındaki Burak Deniz ile Bestemsu Özdemir de vardı. İkilinin gece boyunca birbirinden ayrılmaması, sohbet etmesi çok konuşuldu.

Bestemsu Özdemir ile Burak Deniz beraber eğlendi

Dans ettiler

Birlikte saatlerce dans eden ikilinin yakınlaşması organizasyona damga vurdu. Burak Deniz ile uzatmalı sevgilisi bu yılın başında ayrılmış, Bestemsu Özdemir ise aynı günlerde teklifi aldığı Mehmet Durdu ile ilişkisini bitirmişti.