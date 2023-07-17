Bestemsu Özdemir ile Burak Deniz beraber eğlendi Burak Deniz ve Bestemsu Özdemir gece boyunca birlikte dans etti.

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Önceki akşam Türkbükü’ndeki bir mekanda davet vardı. Konuklar arasında yer alan Burak Deniz ile Bestemsu Özdemir’in gece boyunca birbirinden ayrılmaması ve sürekli sohbet etmesi çok konuşuldu.

Yazı Ege sahillerinde geçiren birçok ünlü isim, Bodrum’da tatil yapıyor. Önceki akşam Türkbükü’ndeki bir mekanda bir moda markasının daveti yapıldı.

Konuklar arasındaki Burak Deniz ile Bestemsu Özdemir de vardı. İkilinin gece boyunca birbirinden ayrılmaması, sohbet etmesi çok konuşuldu.

Dans ettiler

Birlikte saatlerce dans eden ikilinin yakınlaşması organizasyona damga vurdu. Burak Deniz ile uzatmalı sevgilisi Didem Soydan bu yılın başında ayrılmış, Bestemsu Özdemir ise aynı günlerde evlilik teklifi aldığı Mehmet Durdu ile ilişkisini bitirmişti.