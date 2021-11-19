Bestemsu Özdemir ile Yağız İzgül ayrıldı

Aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir ile ünlü şef Yağız İzgül çiftinden ayrılık açıklaması geldi.

Geçtiğimiz haftalarda böbrek iltihabı nedeniyle zor günler geçiren Bestemsu Özdemir, önceki gün bir filmin galasında görüntülendi. Güzel oyuncu, ünlü şef Yağız İzgül ile yeni başlayan ilişkisi hakkında da konuştu.

"TALİHSİZLİK"

Ayrıldıklarını söyleyen Özdemir, ”Çok yeni bir şeydi. Daha tanışma aşamasında yemek yediğimiz bir evrede yakalandık zaten, ertesi gün magazin haberleri çıkınca görüşmeyi kestik. Çok talihsiz bir şey oldu benim için” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz Yağız İzgül (44) ile Levent'te bir mekana girerken el ele objektiflere yansıyan Bestemsu Özdemir (30), gazetecileri karşılarında görünce kısa süreli şok yaşamıştı.