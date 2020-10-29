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    Bestemsu Özdemir, lastik şişirdi

    Bestemsu Özdemir, önceki gün Kuruçeşme’deki bir benzin istasyonunda aracının lastiğini şişirirken objektife yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 29.10.2020 - 08:29
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    Bestemsu Özdemir, lastik şişirdi

    Oyuncu Bestemsu Özdemir, geçtiğimiz günlerde “Bir gün arkadaşımla arabada giderken lastik patladı. Hemen kocamı aradım. Mesela o arayamadı. İnsan bir erkeğin gücünü istiyor” açıklamasını yapan Demet Akalın’a göndermede bulundu.

    "KENDİM YAPIYORUM"

    Kuruçeşme’de aracının lastiğine hava basarken görüntülenen oyuncu, “Erkek arkadaşım yoksa kendi işimi hallediyorum” dedi.

    Bestemsu Özdemir lastiği şişirirken basınç göstergesini de sık sık kontrol etti.

    Bestemsu Özdemir, lastik şişirdi #1

    Bestemsu Özdemir, lastik şişirdi #2

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