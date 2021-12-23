Bestemsu Özdemir, yeni aşkını ilan etti

Oyuncu Bestemsu Özdemir, özel hayatıyla ilgili beklenmeyen bir itirafta bulundu.

En son reytinglere yenik düşen İkimizin Sırrı dizisinde rol alan Bestemsu Özdemir, Etiler’de görüntülendi.

"ZOR BİR SENE OLDU"

Özdemir, muhabirlerin “2021 sizin için nasıl geçti?” sorusuna “Ülkemiz için zor bir sene oldu. Ben de son dönemde böbrek iltihabı rahatsızlığı yaşadım ama şu an çok iyiyim” yanıtını verdi.

Özdemir, geçtiğimiz günlerde Şef Yağız İzgül ile ayrıldıklarını açıklamıştı.

"HAYATIMDA BAŞKA BİRİ VAR"

Özel hayatı hakkında flaş bir itirafta bulunan güzel oyuncu, "Hayatımda bambaşka biri var. Onun adını bile anmayalım. İlişki yaşadığım kişi tanıdık biri değil.” diyerek şaşırttı.