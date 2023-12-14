Bestemsu Özdemir'in ilginç tarzı! Galaya damga vurdu Önceki akşam bir film galasına katılan Bestemsu Özdemir, farklı tarzıyla gündem oldu.

ensonhaber.com

Şu sıralar Ayça Bingöl, Ceren Moray ve Cansu Tosun'un rol aldığı Kirli Sepeti dizisinde hayat verdiği Yasemin karakteriyle izleyicisinin karşısına çıkan Bestemsu Özdemir, önceki akşam bir davette boy gösterdi.

Farklı tarz

Bestemsu Özdemir farklı tarzıyla geceye damga vurdu. Parlak uzun bir etek giyen ünlü oyuncu başını örttüğü bir kombin ile galaya katıldı.

'Soyguna gelmiş gibi'

Ünlü ismin gala tarzını görenler; ' 'Bu nasıl bir tarz?', Soyguna gelmiş gibi', 'Şaka mı bu ya?' gibi yorumlar yapılar.

Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan ünlü isim iddialı ve cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.