Beyaz TV’de eşi Fahriye Evcen'e aşık olan kadının sorusu

Nur Viral’in programına katılan İlahiyatçı Yusuf Kavaklı, “Kocam dizi oyuncusu Fahriye Evcen’e aşık oldu. Günaha girdi mi?” sorusuna önce güldü sonrasında “Aşk mı bu?” cevabını verdi.

Türkiye’nin tanınmış simalarından olan güzel oyuncu Fahriye Evcen ile ilgili Beyaz TV’de bir seyircinin yönelttiği soru, sosyal medyada günün konusu oldu.

Nur Viral’in sunduğu ‘Hayatta Her Şey Var’ adlı programa mesaj yoluyla soru gönderen seyirci, ilahiyatçı Yusuf Kavaklı’nın cevaplamasını istedi.

“KOCAM FAHRİYE EVCEN’E AŞIK”

Evinde sürekli eşiyle tartıştığını dile getiren kadın seyirci, “Kocam dizi oyuncusu Fahriye Evcen’e aşık oldu. Günaha girdi mi?” diye sorunca, ilahiyatçı Kavaklı önce güldü sonra kadının eşini eleştirdi.

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"AŞK MI BU?"

Kavaklı, “Evdeki ne? Aşık olması gereken eşi değil midir? Çok güzel kadındır ama sahibine güzeldir. Evliysek, eşimizin dışında güzel kadın olmaz. Eşimizin dışında elbette güzel kadın var ama onlar bize yabancı, biz onlara yabancıyız. Bugünkü gençlerin bir kısmı, alırlar götürürler pastanede uzaktan uzağa seyrederler. Dökülürler paraları, yemek yedirirler, çay kahve içirirler. Bu aşk mı? ” dedi.