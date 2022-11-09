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- Beyazıt Öztürk: Annem beyin kanaması geçirmedi
Beyazıt Öztürk: Annem beyin kanaması geçirmedi
Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'ün annesi Nurten Öztürk'ün beyin kanaması geçirdiği ileri sürüldü.
- Haber Merkezi
- 09.11.2022 - 07:38
Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'ün annesi Nurten Öztürk'ün hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.
Sosyal medyada birçok kullanıcı Beyazıt Öztürk’ün annesi için sağlık ve şifa paylaşımında bulundu.
"Haberler asılsız"
Sosyal medya hesabından da yaptığı paylaşımla konuya ilişkin açıklamada bulunan Beyazıt Öztürk, "Annemin sağlığı ile ilgili çıkan haberler asılsızdır. Bu vesile ile endişelenen ve arayan herkese teşekkür ederiz" dedi.