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    Beyazıt Öztürk: Annem beyin kanaması geçirmedi

    Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'ün annesi Nurten Öztürk'ün beyin kanaması geçirdiği ileri sürüldü.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2022 - 07:38
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    Beyazıt Öztürk: Annem beyin kanaması geçirmedi

    Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'ün annesi Nurten Öztürk'ün hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

    Sosyal medyada birçok kullanıcı Beyazıt Öztürk’ün annesi için sağlık ve şifa paylaşımında bulundu.

    "Haberler asılsız"

    Sosyal medya hesabından da yaptığı paylaşımla konuya ilişkin açıklamada bulunan Beyazıt Öztürk, "Annemin sağlığı ile ilgili çıkan haberler asılsızdır. Bu vesile ile endişelenen ve arayan herkese teşekkür ederiz" dedi.

    Beyazıt Öztürk: Annem beyin kanaması geçirmedi #1


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