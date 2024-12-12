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Ekranın sevilen yarışma programlarından O Ses Türkiye efsanesinin geri döneceği haberi izleyicisini heyecanlandırmıştı.

Yarışmanın son sezonunda jüri koltuğunda olan Beyazıt Öztürk'ün yeni sezonda da olacağı iddia edilmişti. Hatta bir iddiaya göre yeni sezon jürileri belli olduğu da.

JÜRİ BELLİ

Henüz resmi bir açıklama gelmese de O Ses Türkiye 2025 jürilerinin Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş, Murat Boz ve Sinan Akçıl'ın olacağı iddia edildi.

"YILBAŞI PROGRAMI"

Alışverişte görüntülenen Öztürk'e 'Sizi ekranlarda ne zaman göreceğiz?' diye soruldu. Beyazıt Öztürk ise 'Yılbaşı programı. TV8'deyiz gibi görünüyor şu anda.' diyerek yanıt verdi.