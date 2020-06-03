Beyazıt Öztürk'ün karantina günleri

Evinde karantinada olan Beyzıt Öztürk, en çok annesini özlediğini söyledi.

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, koronavirüs yüzünden eve kapanan isimlerden. Aylardır evde olan Öztürk, sosyal medyada gerçeklesen bir çanlı yayına katıldı.

Karantina günlerini anlatan Öztürk, “Annemi çok özledim. 16 Mart’tan bu yana evden çıkmıyorum. Arkadaşlarımla görüşmeyi, sohbet etmeyi de çok özledim.” dedi.

"TEKLİF VAR"

“Beyaz Show”un yeniden başlayacağı iddialarına da cevap veren Öztürk, “Teklifler var. 2 sene oldu, ben de çok özledim ve yeniden başlamak istiyorum. Ama henüz net bir durum yok. ‘Beyaz Show’ seyircisiz olamaz. Program enerjisini seyirciden alıyor. Koronavirüs döneminde de o kadar kalabalığı bir arada toplamak mümkün değil. O yüzden ileride duruma göre hareket edeceğim.” diye konuştu.