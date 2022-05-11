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    Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta'nın son hali

    Mesut Akusta, kızı ve eşi ile Bebek Parkı'nda görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2022 - 08:35
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 09:38
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    Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta'nın son hali

    Usta oyuncu Mesut Akusta, geçen yıl evinde beyin kanaması geçirmiş ve acil ameliyata alınmıştı. Tedavisinin ardından hastaneden çıkan ancak ondan sonra haber alınamayan Akusta, aylar sonra görüntülendi.

    Mesut Akusta, önceki gün eşi Şafak Özbir Akusta ve kızı Berfin Cano ile Bebek Parkı'nda keyifli vakit geçirdi.

    Fotoğrafı Cano çekti

    Kızını salıncakta sallayan oyuncu ile Berfin'in eğlenceli görüntüleri objektiflere yansıdı. Neşesi bir hayli yerinde olan minik Berfin Cano, anne ve babasının fotoğraflarını çekti.

    "Çabuk toparlandım"

    Rahatsızlığıyla ilgili konuşan Akusta, "Hastalandık ama ayaktayım. Biraz zor bir süreçti ama çabuk toparladım.

    10 gün sonra sete döndüm. Bu tarz hastalıklar geçirip de sete dönmek zordur ama ben döndüm. Ufak tefek sıkıntılar kaldı ama atlattım bu dönemi" ifadelerini kullandı.

    Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta nın son hali #1

    Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta nın son hali #2


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