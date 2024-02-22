Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen'in son sağlık durumu! Reyting rekortmeni dizi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği 'Apo' karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen'den haber geldi.

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Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı 'Abdullah' rolüyle dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz haftalarda beyin kanaması geçirmişti.

İki kez ameliyat olan Tanrıöğen'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyordu.

61 yaşında

Sağlık durumu merak edilen 61 yaşındaki Settar Tanrıöğen'den yeni haber geldi.

Bir süre daha hastanede

Yarın taburcu olması beklenen ancak iyileşmesi beklenenden yavaş ilerleyen 6ünlü oyuncunun bir süre daha hastanede tedavi göreceği öğrenildi.

2 bölüm daha yok

Ziyaret yasağı olan oyuncunun önümüzdeki 2 bölüm daha Kızılcık Şerbeti'nde olmayacağı kesinleşti. İleriki bölümler için de Settar Tanrıöğen’in doktorlarından alınacak bilgiye göre hareket edilecek.