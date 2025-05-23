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Usta oyuncu Settar Tanrıöğen son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah karakteriyle ekranlarda olmuştu.

Dizi devam ederken sette beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen, diziden ayrılmak zorunda kalmış ve uzun süre tedavi görmüştü.

Aslı Şafak'ın programına konuk olan Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanaması sonrası neler yaşadığını paylaştı.

"HİÇ FENA GİTMEDİ"

Usta oyuncu, "Ölümün kıyısından döndüm. Beyin kanamasından tam çıkan hemen hemen yoktur. İyiyim çok şükür az bir zaman kaldı. Çalıştım bu arada 8 bölüm 'Kızıl Goncalar’da rol aldım. Hiç de fena gitmedi. Beyin kanamasını, 'Bu da geldi geçti çok şükür' diyerek atlattım." dedi.

"PARA BİTMEK ÜZERE"

"Hastalığın başlarında hatırlamıyordum" diyen Settar Tanrıöğen maddi sıkıntı yaşadığını da belirtti. Ekonomik durumuyla ilgili konuşan Tanrıöğen, "Para bitmek üzere. Eylüle kadar ya da yılbaşına kadar bir dizi gelir. O zamana kadar idare ederiz." dedi.