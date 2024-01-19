Beynindeki tümör sebebiyle acil ameliyata alınan şarkıcı Şimal'den ilk paylaşım geldi Şarkıcı Şimal'in kanseri yendikten sonra beyninde tümör tespit edilmişti... 8 saat süren beyin ameliyatının ardından ilk fotoğraf geldi.

ensonhaber.com

'Ucuz Roman', 'Ferman' ve 'Ağla Ağla' gibi şarkılarıyla bilinen Şimal, geçtiğimiz yıl meme kanserini yenmişti.

Şimal'in bu sefer de beyninde tümör tespit edildi.

43 kiloya kadar düştü

Kanser tedavisi görürken 43 kiloya kadar düşen Şimal, önceki gün acil ameliyata alındı.

8 saatlik operasyonun ardından uyanan Şimal'den bugün paylaşım geldi.

"Her şey yolunda"

Şimal'i tedavi sürecinde hiç yalnız bırakmayan nişanlısı, şarkıcının uyandığı anları yayınladı.

Oldukça bitkin görünen güzel şarkıcının paylaşımında şu ifadeler yer aldı; "Her gün daha iyi oluyoruz. Şimaliniz bol bol dinleniyor. Her şey yolunda. Çok mesaj atmışsınız yine çok teşekkür ederiz. Doğal olarak ona odaklıyız. Mesajlara geç cevap verebiliyoruz kusura bakmayın. Sevgiler."