Beyonce’den rekor bağış! Los Angeles'a 2,5 milyon dolar

Haber Merkezi

ABD’nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yerleşim yerlerine ulaşmış ve milyon dolarlık lüks malikaneler yangın sebebiyle küle dönmüştü.

Los Angeles'ın birçok önemli yapısı yangınlarda zarar gördü ve dünyaca ünlü isimlerin evleri küle döndü.

2,5 MİLYON DOLAR

Beyonce, yangınlardan etkilenen mağdurlar için harekete geçti. Ünlü şarkıcı, Los Angeles'taki yangınlardan etkilenenlere yardım etmek için 2,5 milyon dolar bağışladı.