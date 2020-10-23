Dolar
7.9539
0.2028%
Euro
9.3863
-0.0553%
Altın
1905.23
0.0593%
Borsa
1198.32
0%
G. Altın
487.413
0.2928%
Bitcoin
102918.38
-0.6053%
EXEN Coin
11.05
0.05%
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C

    Beyonce'den Nijerya’ya destek

    Beyonce, Nijerya’daki olaylarla ilgili bir açıklamada bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 23.10.2020 - 07:49
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Beyonce'den Nijerya’ya destek

    Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, Nijerya’da Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibi’ne karşı (SARS) ‘insan haklarını ihlal ettiği’ gerkçesiyle başlatılan gösterilerle ilgili çağrıda bulundu.

    "DESTEKLİYORUZ"

    İki haftada 54 kişinin hayatını kaybettiği olaylarla ilgili yıldız, Instagram hesabından şunu yazdı:

    “Bu durumdan büyük üzüntü duyuyorum. Bir sonu olmalı. Nijeryalı kardeşlerim sizinleyiz ve sizi destekliyoruz.”

    Beyonce den Nijerya’ya destek #1

    Görüş Bildir