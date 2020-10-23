Beyonce'den Nijerya’ya destek

Beyonce, Nijerya’daki olaylarla ilgili bir açıklamada bulundu.

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, Nijerya’da Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibi’ne karşı (SARS) ‘insan haklarını ihlal ettiği’ gerkçesiyle başlatılan gösterilerle ilgili çağrıda bulundu.

"DESTEKLİYORUZ"

İki haftada 54 kişinin hayatını kaybettiği olaylarla ilgili yıldız, Instagram hesabından şunu yazdı:

“Bu durumdan büyük üzüntü duyuyorum. Bir sonu olmalı. Nijeryalı kardeşlerim sizinleyiz ve sizi destekliyoruz.”