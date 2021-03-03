Beyonce’nin annesinden damadına açık mektup

Tina Knowles, damadı Jay-Z’ye açık bir mektup kaleme alarak, övgüler yağdırdı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce’nin annesi Tina Knowles, damadı Jay-Z’ye sevgi dolu açık bir mektup yazdı.

Kaleme aldıklarını 2.9 milyon takipçili Instagram hesabından yayınlayan Beyonce’nin annesi, sanatçıya gerçek adı Shawn Carter olarak hitap etti.

"YOLUNA DEVAM ETTİ"

67 yaşındaki Knowles, “İhanet haberleriyle gündeme geldiğinde insanların onun hakkında yazdığı korkunç şeyleri okudum. Ama o yoluna devam etti” ifadelerini kullandı.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Onun hakkında fark ettiği en önemli şeyin, doğrularından şaşmaması olduğunu belirten kayınvalide, “İnandığı şeyler hakkında insanların sataşmalarına rağmen vazgeçmedi. Sen doğru adamsın. Umarım geçmişte olduğu gibi bugün de öyle devam edersin. Seni çok seviyorum” diye yazdı.