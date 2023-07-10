Beyonce'nin annesinin kasası çalındı Dünyaca ünlü şarkıcının Beyonce'nin modacı annesi Tina Knowles'ın evine hırsız girdi.

ensonhaber.com

90'lı yıllarda piyasaya çıkan Destiny's Child grubuyla ünlenen Beyonce, 1 Ekim'e kadar sürecek olan "Renaissance" adlı dünya turnesine devam ediyor.

Beyonce turnedeyken annesi Tina Knowles, korkutucu bir olay yaşadı. 69 yaşındaki Knowles'ın evine giren hırsızlar, 1 milyon doların üzerinde nakit ve mücevher içeren kasayı çaldı.

Kasayı alıp gittler

Polis kayıtlarına göre, Knowles'ın Los Angeles'taki evine zorla girildi ve kasa kayboldu. Soygun, geçen çarşamba sabahı, Knowles'ın ekibinden birinin kasanın kaybolduğunu fark etmesiyle ortaya çıktı. Hırsızların eve nasıl girip kasayı nasıl çıkardıkları henüz netlik kazanmadı.

Polis ipucu bulamadı

Polis şimdi videolu kanıt arıyor ve Knowles'ın komşularıyla konuşarak olayı araştırıyor. Şimdiye kadar olayla ilgili herhangi bir ipucu yakalanmadığı öğrenildi.

Servet değerleri

Knowles'ın servetinin 25 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Öte yandan dünyanın en zengin sanatçıları arasında yer alan Beyonce de Forbes verilerine göre 540 milyon dolarlık servete sahip. Rap şarkıcısı ve iş insanı olan eşi Jay-Z'nin ise 2,5 milyar dolarlık serveti bulunuyor.