Beyonce'un 12 yaşındaki kızlarının gala kıyafeti eleştirildi

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Beyoncé ve Jay-Z, 12 yaşındaki kızları Blue Ivy Carter'ı yeni filmleri Mufasa: Aslan Kral'ın galasına getirdi.

Disney filminde Kiara karakterine ses veren Blue Ivy, dalgalı saçlarıyla altın rengi bir elbise giydi.

"12 YAŞINDAKİ KIZ BÖYLE GİYDİRİLMEZ"

Ancak çiftin 12 yaşındaki kızlarını bu şekilde giydirmeleri tepki aldı.

Sosyal medyada "12 yaşındaki bi çocuk böyle giydirilmemeli", "12 yaşındaki bir kız böyle mi giyinir?", "Bunlar ne biçim anne baba", "Sanki kocaman kadın" yorumları geldi.