Beyza Şekerci ile Engin Hepileri çifti güzel havanın tadını çıkardı

Oğullarını okuldan alıp sahile giden Beyza Şekerci ile Engin Hepileri çifti, mutluluk pozu verdi.

Beyza Şekerci ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Engin Hepileri, önceki gün Rumeli Hisarı'nda yürüyüş yaparken görüntülendi.

"CAN'I OKULDAN ALDIK"

Ünlü çift, "Can'ı okuldan aldık. Okul sonrası bazı istekleri olabiliyor. Parka gitmek, sahile gelmek, dondurma yemek gibi... Biz de güzel havayı fırsat bilerek sahile geldik." ifadelerini kullandı.

"TEKLİFLER VAR"

Birkaç yeni proje teklifini aldığını söyleyen Hepileri, "Devam eden projeler de var. Mart ya da nisan ayında Pera Palas geliyor. Dünya çapında bir proje oldu. Biz de merakla bekliyoruz." diye konuştu.

Öte yandan mutlu bir evlilik sürdüren Engin Hepileri ile Beyza Şekerci, 2015 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift, oğulları Can'ı 2018'de kucaklarına almıştı.