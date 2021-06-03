Bige Önal: Estetiğe karşıyım

Ünlü oyuncu Bige Önal, estetiğe karşı olduğunu söyledi.

Kendisi gibi oyuncu Aras Bulut İynemli ile aşk yaşayan oyuncu Bige Önal, İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu.

Hiç estetiği olmayan oyuncu, şaşırtan bir de açıklama yaptı:

"ESTETİĞE KARŞIYIM"

"Estetiğim yok. Allah korusun çok görsel bir sıkıntı olursa bir kaza falan vs. o zaman yaptırırım ama onun dışında ben biraz karşıyım. Kendini bu sebepten ötürü kötü hissedenleri ve yaptıranları anlıyorum.

"ÇOK BÜYÜK KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Onlara karşıymışım gibi bir şey yok. Benim bireysel olarak istemediğim bir şey. Doğalı bozduğunu düşünüyorum. Çok büyük konuşmak istemiyorum ama şu an hiç oraya yakın değilim.

Kendimle iyi anlaşılabilen biri değilim. 10 üzerinden en fazla 5-6 veririm. Hatta 4-5."