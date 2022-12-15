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    Bige Önal ile Aras Bulut İynemli ayrıldı

    İki ünlü oyuncu sevgili Bige Önal ile Aras Bulut İynemli'nin 7 yıllık aşkı bitti.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2022 - 08:56
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    Bige Önal ile Aras Bulut İynemli ayrıldı

    Başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli ile kendisi gibi oyuncu olan Bige Önal 7 yıldır aşk yaşıyordu. Herkesin evlenecekleri gözüyle bakılan çiftten kötü haber geldi.

    Yine ayrıldılar

    Dijital platformda yayınlanacak dizisinin çekimleri devam eden Aras Bulut İynemli ile kendisi gibi oyuncu olan Bige Önal'ın, bir kez daha yollarını ayırdığı konuşuluyor.

    İkilinin, yaşadıkları gerginliğin ardından karşılıklı olarak ayrılık kararı aldığı iddia edildi. Çiftin yakın çevresi, beraberliğin bu kez kesin olarak bittiğini dile getiriyor.

    İkili, önceki yaz kısa bir ayrılık süreci yaşadıktan sonra yeniden birlikte olmaya başlamıştı.

    Bige Önal ile Aras Bulut İynemli ayrıldı #1


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