Bige Önal'dan duygulandıran paylaşım

Bige Önal, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla babasına olan sevgisini kaleme aldı.

Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Erhan Önal, 64 yaşında hayatını kaybetti. Önal’ın vefatı, oyuncu kızı Bige Önal’ı çok etkiledi.

Babasına duyduğu özlemi sosyal medya hesabından paylaşan Önal, "Hayatım hep sen odaklı değişti, gelişti. Varlığında en büyük aşkım. Yokluğunda hayatımın en büyük varlığısın.

"EZBERE BİLİYORUM"

‘Unutur muyum’ diye korkuyorum gittiğinden beri; unutmak ne kelime... Her detayı; yüzündeki, elindeki her kıvrımı ezbere biliyorum. Özleminle ne yaparım onu bilmiyorum...

"SENİ SEVİYORUM BABİŞ"

Kapılara bakardım hep çocukken, gözümü ayırmazdım sen gelene kadar. Hep kapılarda olacak gözüm seni görene kadar. Seni seviyorum babiş." mesajını yayınladı.