Bikinili fotoğrafları olay olan Salma Hayek, gerçek haliyle şaşırttı Meksika'da tatilde görüntülenen 56 yaşındaki oyuncu Salma Hayek'in, sosyal medyada paylaştıklarından çok daha farklı olması dikkatlerden kaçmadı.

ensonhaber.com 1995 yılında Antonio Banderas ile birlikte rol aldığı 'Desperado' filmi ile kariyerinde büyük bir sıçrama yakalayan ve Hollywood'a giriş yapan dünyaca ünlü oyuncu Salma Hayek, son zamanlarda sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla gündeme geliyordu. Insagram'dan sık sık bikinili pozlarını paylaşan ve 56 yaşında olmasına rağmen mükemmel görünen vücuduyla adından söz ettiren Salma Hayek, Meksika tatilinde görüntülendi. Sosyal medyada kusursuzdu Mavi ve beyaz desenli bir bikini giyen Salma Hayek, gün boyu bol bol yüzüp, güneşlenerek tatilin tadını çıkardı. Paparazzilerin objektiflerine yansıyan görüntüler, Hayek'in sosyal medya hesabında paylaştığı karelerle hiçbir ilgisi olmadığı görüldü. Dünyaca ünlü oyuncunun bacaklarında selülitler ve sarkmalar, karın bölgesinde gevşeme olduğu dikkat çekti.