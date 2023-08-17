Bikinili fotoğrafları olay olan Salma Hayek, gerçek haliyle şaşırttı
ensonhaber.com

1995 yılında Antonio Banderas ile birlikte rol aldığı 'Desperado' filmi ile kariyerinde büyük bir sıçrama yakalayan ve Hollywood'a giriş yapan dünyaca ünlü Salma Hayek, son zamanlarda sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla gündeme geliyordu.

Bikinili fotoğrafları olay olan Salma Hayek, gerçek haliyle şaşırttı

Insagram'dan sık sık bikinili pozlarını paylaşan ve 56 yaşında olmasına rağmen mükemmel görünen vücuduyla adından söz ettiren Salma Hayek, Meksika tatilinde görüntülendi.

Bikinili fotoğrafları olay olan Salma Hayek, gerçek haliyle şaşırttı

Sosyal medyada kusursuzdu

Mavi ve beyaz desenli bir giyen Salma Hayek, gün boyu bol bol yüzüp, güneşlenerek tatilin tadını çıkardı.

Bikinili fotoğrafları olay olan Salma Hayek, gerçek haliyle şaşırttı

Paparazzilerin objektiflerine yansıyan görüntüler, Hayek'in sosyal medya hesabında paylaştığı karelerle hiçbir ilgisi olmadığı görüldü.

Dünyaca ünlü oyuncunun bacaklarında selülitler ve sarkmalar, karın bölgesinde gevşeme olduğu dikkat çekti.