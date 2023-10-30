Bilal Hancı, eşi Esin Çepni'ye ihanet etti: Öpüşme görüntüleri gündeme bomba gibi düştü Sosyal medya fenomeni Esin Çepni, Bilal Hancı'nın gece kulübünde bir kadın öpüşürken çekilen görüntüsünü paylaştı.

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ensonhaber.com

Geçtiğimiz yıl boşanma kararı alan YouTube'da yayın yapan Kafalar grubu üyesi Bilal Hancı ve eşi Esin Çepni, aralarındaki sorunları aşmıştı.

Evliliklerine bir şans daha veren ünlü çiftten ihanet haberi geldi.

Bilal Hancı'nın gece kulübünde bir kadınla öpüşürken çekilen görüntüleri eşine gönderildi.

Esin Çepni, yaşadığı şoku şu sözlerle anlattı:

"Her zaman güçlü durmaya çabaladım, her zaman dilim sert kabuklu olsa da içim kan ağladı. Bugün anladım ki dışından ağlayanlardan korkulurmuş. Sizin merhametli, düzgün sandıklarınız asıl iş bitirenlermiş. Bu gece kafamdan kaynar sular döküldü. Sebebini de gözlerimle gördüm. Siz de görün istiyorum."

Daha sonra eşinin bir kadınla öpüşürken çekilen görüntülerini Instagram hesabından yayınlayan Çepni, açıklamalarına devam etti:

"Kalbim içeride eziliyor"

"Bedenim o kadar küçüldü ki kalbim içeride eziliyor. Gözüme bir damla uyku girmedi. Hiçbir şey bilmiyormuşuz meğerse. Ulu orta yapılan bir ihanetin sessizce acısını çekecek kadar asil değilim. İsterseniz beni yargılayın.

"Yatakta felç olmuş gibiyim"

Saatlerdir yatakta felç olmuş gibi 20-30 saniyelik videoları başa alıp alıp izliyorum. Gizli saklı yapmak bir yana dursun göz göre göre dudak dudağa şarkılar söylenecek kadar aşağılıklaşılmış.

Bir yanda evli bir adamın bardaki eğlencesi kız, diğer yanda boşanma süreci tamamlanmamış eşim. Ben ne yapayım siz söyleyin…"

Çepni, son paylaşımında ise "Fiziksel ve ruhsal olarak iyi değilim. Biraz dinleneceğim bir süre." ifadelerini kullandı.

Bilal Hancı'dan ise henüz bir açıklama gelmedi.