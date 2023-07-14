Bilge Öztürk, 22 yaş küçük sevgilisiyle davette 45 yaşındaki avukat Bilge Öztürk, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede ile gittiği davette poz verdi.

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Megastar Tarkan ile yaşadığı aşkla adını duyuran 45 yaşındaki avukat Bilge Öztürk, uzun yıllar gözlerden uzak yaşamıştı.

22 yaş küçük

Yıllar sonra ortaya çıkan Öztürk, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede Erkaya ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor.

Sevgilisini davete götürdü

Bennu Gerede ile Koray Erkaya'nın oğlu Daren ile arasındaki yaş farkı nedeniyle sık sık gündeme gelen Bilge Öztürk, şu sıralar sevgilisiyle tatilde.

Ünlü çift, önceki gün el ele bir markanın davetine katıldı. Öztürk, küçük sevgilisiyle pozlar vemeyi de ihmal etmedi.