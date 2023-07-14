Bilge Öztürk, 22 yaş küçük sevgilisiyle davette

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Megastar Tarkan ile yaşadığı aşkla adını duyuran 45 yaşındaki avukat Bilge Öztürk, uzun yıllar gözlerden uzak yaşamıştı.
22 yaş küçük
Yıllar sonra ortaya çıkan Öztürk, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede Erkaya ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor.
Sevgilisini davete götürdü
Bennu Gerede ile Koray Erkaya'nın oğlu Daren ile arasındaki yaş farkı nedeniyle sık sık gündeme gelen Bilge Öztürk, şu sıralar sevgilisiyle tatilde.
Ünlü çift, önceki gün el ele bir markanın davetine katıldı. Öztürk, küçük sevgilisiyle pozlar vemeyi de ihmal etmedi.