Bilge Öztürk ile Daren Gerede Erkaya çiftinden yeni fotoğraf

43 yaşındaki Bilge Öztürk, fotoğrafçı Bennu Gerede’nin 21 yaşındaki oğlu Daren Gerede Erkaya ile bir davete katıldı.

Bir dönem Megastar Tarkan ile yaşadığı birliktelikle adından söz ettiren avukat Bilge Öztürk, mutluluğu fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya'da bulmuştu. İkili, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ilişkilerini ilan etmişti.

ETKİNLİK HATIRASI

Çok konuşulan çift, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir mekanda gerçekleşen etkinliğe katıldı. Davete birlikte katılan ikili, kamera karşısına geçmeyi de ihmal etmedi. Sevgilisi ile mutluluk pozu veren Öztürk, bu fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı.

Erkaya ile mutluluğunu gözler önüne seren Bilge Öztürk, daha önce sosyal medya hesabından birlikte çekilen fotoğraflarını kalp emojisi ile paylaşmıştı. Sürpriz aşka ilk yorum ise anne Bennu Gerede'den gelmişti.

"ÜMİT VE IŞIK"

Birlikteliğe onay verdiğini ifade eden Gerede, "Hayatımda en çok sevdiğim varlıklardan biri oğlum Daren... Çok özel bir ruh, çok özel bir varlık ile tanışıp, olağanüstü bir birliktelik yaşamaları o kadar bana ümit ve ışık veriyor ki! Sizi çok seviyorum ve seni de inanılmaz seviyorum Bilge'ciğim. Çok ve çok..." yorumunu yapmıştı.