Bilge Öztürk kendisinden 22 yaş küçük aşkı için şef bıçağı aldı! Daren yemeklerimi seviyor Yıllar önce Megastar Tarkan ile yaşadığı aşkla ünlenen Bilge Öztürk, 22 yaş küçük sevgilisinin yemeklerine bayıldığını söyledi.

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2001 yılında başlayan Tarkan ve Bilge Öztürk ilişkisi, o dönemler magazin gündemine damgasını vurmuştu.

Tarkan ile 7 yıl yaşadığı aşkla adını duyuran Bilge Öztürk, hala aşk hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Aradığı aşkı kendisinden 22 yaş küçük Daren Gerede Erkaya'da bulan Öztürk, sık sık genç sevgilisi ile romantik pozlar veriyor.

"Yemek yapmayı çok seviyorum"

Sevgilisi için alışverişe çıkan Öztürk, "Yemek yapmayı çok seviyorum. Daren'e yemek yapmak için şef bıçağı almaya geldim. Daren benim yemeklerimi çok seviyor. Ayrıca ben de yemek hazırlamayı seviyorum." dedi.

"Evlilik ve çocuk yapmaya karşı biriyim"

Evlenmeyi düşünmediğini ilişkisinde çok mutlu olduğunu söyleyen Öztürk, Snob Magazin'in haberine göre şunları söyledi: "Evlilik ve çocuk yapmaya karşı biriyim. Evlilik yapmayı düşünen biri olsaydım bu zamana kadar nikâh masasına oturmuştum. Kız kardeşlerimle evliliğe karşıyız." dedi.