Bilge Öztürk, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisiyle poz vererek gündemi salladı

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Bir dönem Tarkan'ın sevgilisi olarak ünlenen 45 yaşındaki Bilge Öztürk, 7 yıl Megastar'la aşk yaşamıştı.
Uzun süre gözlerden uzak yaşayan Bilge Öztürk yeni aşkıyla ortaya çıkmıştı.
2 yıl oldu
Ünlü avukat Bilge Öztürk, 2 yıldır aşk yaşadığı genç sevgilisiyle verdiği pozlarla gündeme geliyor.
22 yaş küçük
Bennu Gerede ile Koray Erkaya'nın oğlu Daren ile arasındaki yaş farkı nedeniyle sık sık gündeme gelen Bilge Öztürk kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede ile katıldığı bir davette görüntülendi.
Aşıkların davet tarzı ve verdiği pozlara beğeni yağdı.
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