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Bilge Öztürk, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisiyle poz vererek gündemi salladı

Bilge Öztürk, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisiyle poz vererek gündemi salladı Tarkan ile yaşadığı ilişkiyle tanınan 45 yaşındaki Bilge Öztürk, 22 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede ile olan ilişkisi tüm hızıyla devam ediyor.