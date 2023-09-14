Bilge Öztürk, küçük sevgilisini paylaştı

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Megastar Tarkan ile yaşadığı birliktelikle adından söz ettiren 45 yaşındaki avukat Bilge Öztürk, ayrılıktan sonra gözlerden uzak yaşıyordu.
Uzun yıllar ortalıkta gözükmeyen Bilge Öztürk, yeni aşkıyla gündeme gelmişti.
22 yaş küçük
Bir süredir kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede Erkaya ile aşk yaşayan Öztürk, sık sık pozlarıyla dikkat çekiyor.
Dudak dudağa ve aşk dolu anlarını paylaşmaktan çekinmeyen Öztürk, "Aşkları uzun sürmez" diyenlere de pozlarıyla adeta meydan okuyor.
Tarkan'ın eski sevgilisi, yeni aşk pozunu Instagram hesabından yayınladı. Çok mutlu görünen çifte takipçileri yorum yağdırdı.