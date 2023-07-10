Bilge Öztürk, küçük sevgilisiyle tatilde Bilge Öztürk ile Daren Gerede Erkaya'dan sosyal medyada büyük ilgi gören bir aşk pozu geldi.

ensonhaber.com

Yıllar önce Megastar Tarkan ile yaşadığı ilişkiyle adını duyuran avukat Bilge Öztürk, aradığı mutluluğu iki sene önce kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya'da bulmuştu.

45 yaşındaki Bilge Öztürk, son olarak 76 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasından genç sevgilisi ile yeni bir pozlarını paylaştı.

Ünlü isim, hesabının hikayeler bölümünden Erkaya'nın kendisini anlından öptüğü bir kareyi beyaz kalp ve nazar boncuğu emojileriyle paylaştı.

"Sizi çok seviyorum"

Sürpriz aşka ilk yorum ise anne Bennu Gerede'den gelmişti. Birlikteliğe onay verdiğini ifade eden Gerede, "Hayatımda en çok sevdiğim varlıklardan biri oğlum Daren... Çok özel bir ruh, çok özel bir varlık ile tanışıp, olağanüstü bir birliktelik yaşamaları o kadar bana ümit ve ışık veriyor ki! Sizi çok seviyorum ve seni de inanılmaz seviyorum Bilge'ciğim. Çok ve çok..." yorumunu yapmıştı.