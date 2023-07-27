Bilge Öztürk, müstakbel kayınvalidesiyle poz verdi Bilge Öztürk 2 yıldır birlikte olduğu kendisinden 22 yaş küçük sevgilisinin annesiyle poz verdi.

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Tarkan ile yaşadığı aşkla popüler hale gelen Bilge Öztürk, ilişkisini noktalamasının ardından gözlerden uzak bir hayat yaşam sürüyordu.

22 yaş küçük sevgili

Yıllar sonra yeniden ortaya çıkan Öztürk, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede Erkaya ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor.

Fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya ile bir yıla yakındır birlikte olan Öztürk, son olarak anne Gerede ile poz verdi.

52 yaşındaki Bennu Gerede ve Bilge Öztürk'ün pozlarına beğeni yağdı.

"Çok özel bir ruh"

Bennu Gerede, oğlunun kendisinden büyük biriyle aşk yaşamasına dair "Hayatımda en çok sevdiğim varlıklardan biri oğlum Daren... Çok özel bir ruh, çok özel bir varlık ile tanışıp, olağanüstü bir birliktelik yaşamaları o kadar bana ümit ve ışık veriyor ki! Sizi çok seviyorum ve seni de inanılmaz seviyorum Bilge'ciğim. Çok ve çok..." yorumunu yapmıştı.